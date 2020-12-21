СМИ впервые показали интерьер резиденции Путина

https://static.news.ru/photo/c69f81d4-42be-11eb-8d6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Внутреннее убранство резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарёво впервые попало в объектив телекамер. Кадры интерьера были продемонстрированы в передаче тележурналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин».

В видео, снятом перед началом пресс-конференции, показано, как Путин входит со двора в здание, затем долго идёт по коридорам своей резиденции. Рядом с ним идёт помощник.

На стенах коридора висят картины, везде установлены рециркуляторы воздуха, стоят удобные белые кресла.

По пути к месту пресс-конференции Путин спускается по лестнице со второго этажа на первый. При этом видно, что в центральном холле резиденции стоит украшенная к Новому году ёлка, пишет МК.RU.

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 17 декабря декабря, она продлилась 4 часа 30 минут. Президент ответил на более чем 50 вопросов.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков также опроверг слухи, что у Владимира Путина есть бункер. По его словам, глава государства не смог бы работать в нём. Песков объяснил, что ни один руководитель страны, тем более такой активный, как российский президент, «не может сидеть ни в каком бункере», писал NEWS.ru.

Он отметил, что в условиях пандемии Путин работает и проживает в своей резиденции в Ново-Огарёво, а не в каком-то бункере. Как рассказал представитель Кремля, Путин из Ново-Огарёво приезжает в Кремль. Иногда глава государства «не так часто, как хотелось бы ему, но всё-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно».