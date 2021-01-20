СМИ: в Кремле не боятся протестов по сценарию Белоруссии после выборов в ГД

https://static.news.ru/photo/a50d7e78-5b22-11eb-ac36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятность повторения в России прошлогодней ситуации в Белоруссии, когда страну охватили протесты из-за результатов президентских выборов, очень низкая. Об этом сообщает URA.RA со ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к организации избирательного процесса.

В Администрации президента проанализировали историю протестов в соседних странах, поэтому, как отмечает источник, на осенне-зимней сессии прошлого года Госдума приняла законы об иностранных агентах, о запрете финансирования митингов из-за рубежа, а также ввели уголовную ответственность за клевету в интернете.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не опасаются массовых протестов из-за ситуации с арестом оппозиционного политика Алексея Навального. При этом он назвал тревожными призыва к организациям несанкционированных акций. Подобные действия, по словам Пескова, могут быть поводом для анализа на предмет выявления подстрекательства к незаконным действиям.

Как сообщал NEWS.ru, сторонники арестованного оппозиционного политика Алексея Навального не смогут получить разрешение на проведение массовой акции на территории Москвы ввиду запрета на публичные мероприятия в столице на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 19 января журналистам сообщил источник, близкий к администрации города.