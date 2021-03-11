СМИ узнали, сколько денег из бюджета тратится на КПРФ

https://static.news.ru/photo/01f42112-82ad-11eb-a869-96000091f725_660.jpg Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Доход КПРФ за прошлый год составил 1138 млрд рублей. Из них более миллиарда рублей составляют бюджетные субсидии.

Финансирование партии из госказны осуществляется из расчёта 152 рубля за каждый отданный на выборах в Госдуму голос за партию. Но действует эта норма только для тех, кто набрал 3% голосов. Указанная за прошлый год сумма дохода партии Зюганова на 300 млн рублей меньше, чем годом ранее, утверждает «Собеседник».

Но на партийных счетах помимо этого находится ещё порядка 500 млн рублей. По данным за 2019 год, на обеспечение партийного руководства КПРФ выделяется 375 млн рублей в год. На организацию публичных мероприятий тратится порядка 300 млн рублей, на ведение соцсетей — 565 тысяч рублей в год.

Для партии также предусмотрено вознаграждение, ели кандидат от неё успешно выступил на президентских выборах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель фракции КПРФ 76-летний Геннадий Зюганов заявил, что с 2014 года реальные доходы россиян рухнули на 10,6%. По его словам, жители России продолжают беднеть, а виноваты во всём олигархи, которые не хотят платить налоги.