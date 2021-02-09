СМИ узнали об увольнении ещё одного заместителя главы Минфина

https://static.news.ru/photo/11280bc0-6b2a-11eb-82bc-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Замминистра финансов Андрей Круглов в ближайшее время покинет свой пост. Его новый преемник будет отвечать за подготовку бюджета.

Этот вопрос курировала Татьяна Нестеренко, она числится в министерстве формально, но об её отставке сообщалось ещё в январе. На данный момент у министра финансов Антона Силуанова десять заместителей, сообщают «Известия». Это максимально допустимое количество замов после реформы госуправления.

Нового руководителя возможно принять на работу, только уволив кого-то из действующих. На новую должность назначат человека не из министерства, уверяет издание. На данный момент рассматривается несколько кандидатур, в частности один из высокопоставленных чиновников аппарата правительства.

До этого был уволен с должности замминистра финансов бывший глава ПФР Антон Дроздов. Его должность упразднили. Также появились слухи и об увольнении самого Силуанова. Причиной журналисты называли конфликт между Силуановым и премьером Мишустиным из-за того, что министерство напрямую подчиняется Кремлю и докладывает ему о положении дел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр финансов России Антон Силуанов в скором времени может уйти в отставку, он может покинуть пост уже на следующей неделе. О готовящейся смене в Минфине РФ сообщил журналист «Дождя» и бывший ведущий «Разговора с Дмитрием Медведевым» Михаил Фишман.