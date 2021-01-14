СМИ узнали о новых назначениях в правительстве

https://static.news.ru/photo/f7fd0d3a-56d9-11eb-8c46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Детали предстоящих кадровых перестановок в правительстве узнали российские СМИ. Департамент транспорта будет выделен из состава департамента промышленности, энергетики и транспорта.

Новое ведомство может возглавить бывший статс-секретарь, а ныне — заместитель гендиректора ОАО РЖД Анатолий Мещеряков. Об этом изданию «Коммерсант» сообщили сразу три источника на транспортном рынке и в органах власти.

Но при этом собеседники издания уточнили, что это только одна из кандидатур. Сам Мещеряков своё возможное назначение комментировать отказался.

На сегодня департамент промышленности, транспорта и энергетики возглавляет Кирилл Лысогорский. Он сохранит свой пост, уверяет издание, но уже только в департаменте промышленности.

Департамент энергетики может возглавить генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. Место Ливинского может на время занять глава «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Кадровые изменения могут произойти уже 15 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель генерального директора «Аэрофлота», лётный директор авиакомпании Игорь Чалик заменит Александра Нерадько на посту замминистра транспорта, курирующего авиационную отрасль.