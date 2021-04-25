СМИ узнали имя украинского дипломата, которого вышлют из РФ

Сотрудник консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергей Дереза объявлен Россией персоной нон грата. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на информацию представителя посольства.
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Наш дипломат принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО, где незаконно содержат украинских политзаключённых, — заявил источник в диппредставительстве.
Ранее стало известно, что МИД РФ объявил персоной нон грата одного из сотрудников консульского отдела при посольстве Украины в России. Причиной этого стала деятельность, «несовместимая с дипломатическим статусом». Сообщалось, что в этой связи сотрудник посольства должен покинуть Россию в течение 30 дней.
В свою очередь в МИД Украины сообщили о принятии в скором времени зеркальной меры в ответ на высылку своего дипломата.