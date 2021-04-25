СМИ узнали имя украинского дипломата, которого вышлют из РФ

https://static.news.ru/photo/5a05a07e-a6ca-11eb-8af3-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Сотрудник консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергей Дереза объявлен Россией персоной нон грата. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на информацию представителя посольства.

Как рассказал собеседник агентства, МИД РФ высылает сотрудника консульского отдела при посольстве Украины Сергея Дерезу.

Наш дипломат принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО, где незаконно содержат украинских политзаключённых, — заявил источник в диппредставительстве.

Ранее стало известно, что МИД РФ объявил персоной нон грата одного из сотрудников консульского отдела при посольстве Украины в России. Причиной этого стала деятельность, «несовместимая с дипломатическим статусом». Сообщалось, что в этой связи сотрудник посольства должен покинуть Россию в течение 30 дней.

В свою очередь в МИД Украины сообщили о принятии в скором времени зеркальной меры в ответ на высылку своего дипломата.