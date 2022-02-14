СМИ узнали, что Россия не приняла решения о заседании ОБСЕ по Украине

Россия с большой долей вероятности не примет участие в запрошенной Киевом встрече для обсуждения перемещений российских войск близ границы с Украиной. Она состоится 15 февраля. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали осведомлённые источники в МИД РФ.

В МИД РФ в понедельник днём сообщили, что решение относительно участия в заседании 15 февраля ещё не принято, но, скорее всего, Россия не будет в нем участвовать, — сообщает издание.

О намерении созвать встречу 13 января заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Москва не ответила на призыв Киева объяснить военную деятельность близ государственных границ и в Крыму согласно Венскому документу. В этой связи Украина запрашивает встречу в течение ближайших 48 часов с участием РФ и всех государств-участников.

Так называемый Венский документ был принят ОБСЕ в 2011 году. Он позволяет стране требовать объяснения в случае необычной или незапланированной военной активности другого государства. После получения ответа отправившее запрос государство может потребовать встречу с представителями отвечающей стороны. Она должна быть проведена не позднее чем через 48 часов. Также в ней имеют право участвовать и другие страны. Вести встречу должна страна, являющаяся председателем в ОБСЕ на данный момент. В настоящее время это Польша.