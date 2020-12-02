СМИ узнали, что Чубайса могут отправить постпредом в ООН

https://static.news.ru/photo/e889e1f0-34fd-11eb-b0e2-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Анатолий Чубайс может занять должность в постоянном представительстве России в ООН. По неофициальной информации, его кандидатуру рассматривают на новый пост.

МИД данную информацию не комментирует, мало того, несколько опрошенных источник в МИДе уверяют, что не слышали ничего подобного, пишет «Коммерсант».

Представители «Роснано» также отказываются от комментариев по этому поводу. В компании считают, что уход Чубайса нанесёт урон программе проекта по возобновляемым источникам энергии. Это направление Чубайс, по словам коллег, формировал ещё с 2004 года. И потеря лидера здесь может стать критичной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин предложил первому заместителю председателя Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Анатолия Чубайса. До этого Куликов занимал должность индустриального директора в другой госкорпорации — Ростех.