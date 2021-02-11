СМИ узнали, что будет с Пенсфондом после ухода Топилина

https://static.news.ru/photo/8791ceb0-6cf4-11eb-a0f0-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пенсионный фонд с уходом руководителя могут объединить с Фондом социального страхования. Возглавить новую структуру может замминистра труда Алексей Скляр.

Именно кандидатуру Скляра называют в качестве вероятного преемника Топилина, и возглавить он может не просто ПФР, а объединённую структуру, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Смена главы Пенсфонда может быть связана с новой стратегией социально-экономического развития. Её проект сейчас разрабатывается правительством.

Алексей Скляр в Минтруде курирует внебюджетные фонды и подведомственные организации, а также контролирует создание информационных систем ведомства. До назначения на эту должность он работал в Счётной палате, федеральном казначействе, казначействе Краснодарского края, инвестиционном фонде развития и обновления Кубани.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсионный фонд может быть упразднён после отставки его руководителя Максима Топилина. За его функции начнётся борьба во властных структурах, уверен эксперт по пенсионным фондам Дмитрий Александров.