СМИ: «СР» начинает работу по объединению с партией Прилепина

https://static.news.ru/photo/a9168c00-40e0-11eb-b962-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Справедливая Россия» начала проработку стратегии объединения с партией Захара Прилепина «За правду». По неподтверждённым пока данным, объединение моет произойти уже в следующем году.

Основной вопрос, который предстоит решить партиям, это «выбивание мест» и определение конфигурации будущего партийного проекта, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственный источник в администрации президента.

В январе должна активизировать работу рабочая группа по проработке технических деталей объединения «Справедливой России» с партией «За правду» Захара Прилепина, созданной в 2019 году, — цитирует издание неназванного собеседника.

Накануне представитель «Справедливой России» говорил том, что администрация президента собиралась провести объединительный съезд по включению в состав «СР» нескольких малых партий: «За правду», «Родина», «Патриоты России». Цель объединения — «утилизировать небольшие партийные проекты».

В КПРФ также заявляли о создании предвыборной коалиции и не исключали, что в её рядах нашлось бы место партии Прилепина, если бы он «перестал чудить».

Сам Прилепин заявлял, что не готов ради думских мандатов «растворяться» в парламентских партиях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Захар Прилепин предположил, кто может занять место президента России после Владимира Путина. По мнению писателя и руководителя партии «За правду!», следующим государство возглавит левый консерватор, чуждый к заигрываниям с Западом.