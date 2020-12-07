СМИ сообщили о подготовке нового состава ЦИК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Привлечение внимания к проблемам Байкала никак не взаимосвязано с работой в Государственной думе. Такое мнение в интервью NEWS.ru на площадке «Дума ТВ» высказал председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По мнению парламентария, выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу может любой гражданин РФ.

Привлечение внимания к проблемам Байкала никак не взаимосвязано с работой в Государственной думе. Такое мнение в интервью NEWS.ru на площадке «Дума ТВ» высказал председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности...