СМИ сообщили о перестановках в правительстве РФ

https://static.news.ru/photo/c2ffe08e-2255-11eb-bb46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российском правительстве 9 ноября сменится несколько министров.

Главы четырёх ведомств — Минэнерго, Минприпроды, Минтранса и Минстроя — уйдут в отставку, сообщил РБК осведомлённые источники.

Президент намерен отправить в отставку министра энергетики Александра Новака, главу Минприроды Дмитрий Кобылкина, руководителя Минстроя Владимира Якушева и возглавляющего Минтранс Евгения Дитриха.

Отмечается, что Александра Новака, возглавлявшего Минэнерго с 2012 года, назначат новым вице-премьером страны. Якушев и Дитрих выйдут из состава правительства. Новым главой Минприроды станет руководитель Минвостокразвития Александр Козлов.

После ухода Новака Минэнерго может возглавить глава энергохолдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Одним из главных кандидатов на пост главы Минстроя является первый заместитель действующего министра Ирек Файзулин, который до 2020 года руководил Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Среди кандидатов на место Дитриха в Минтрансе называют главу Росавтодора Андрея Костюка, главу Росавиации Александра Нерадько, а также гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. Сам Дитрих может стать врио губернатора Белгородской области.

Ожидается, что Путин подпишет указ об отставке чиновников 9 ноября, о чём в дальнейшем объявит премьер Михаил Мишустин. Госдума должна будет рассмотреть кандидатуры новых глав ведомств.

О том, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ближайшее время покинет свой пост, NEWS.ru сообщал 6 ноября. Также ранее было известно о том, что в ближайшее время министр транспорта Евгений Дитрих планирует уйти в отставку.