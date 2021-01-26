СМИ: РФ и США обменяются нотами по продлению СНВ-3

https://static.news.ru/photo/9fd8c36a-6002-11eb-8a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Власти России и Соединённых Штатов в ближайшее время планируют обменяться нотами о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор будет продлён на пять лет без предварительных условий, как и настаивала Москва, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Процесс документального оформления пролонгации договора пошёл, — сказал собеседник журналистов.

Для продления потребуется ратификация со стороны российских властей. При этом, несмотря на прежние заявления официальных лиц, формальности будут решены в ускоренном режиме, практически за неделю.

Источники ТАСС в дипломатических кругах подтвердили эту информацию.

РФ и США подписали Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года. СНВ-3 может быть вновь заключён на срок до пяти лет в случае взаимного согласия сторон.

Ранее NEWS.ru писал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил продление СНВ-3 с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что российские и американские эксперты приступили к практической работе по вопросу возможного продления договора.