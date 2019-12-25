https://static.news.ru/photo/30df2d86-26fc-11ea-bcaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: President of Russia/Global Look Press

Некоторые подробности связей между военными РФ и Израиля появились в Сети. Коммуникации строятся на телефонных переговорах и необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Материал о «военной дипломатии» публикует портал Jewish News Syndicate. Из него следует, что еврейское государство и Кремль поддерживают сложный механизм связей, призванный предотвратить инциденты между военно-воздушными силами обеих стран на сирийском театре.

Канал работает два года <...> и он основан на двух отдельных телефонных линиях. Одна предназначена для сообщений, касающихся вопросов безопасности полётов; вторая — для более стратегических вопросов, — отмечают авторы публикации.

17 сентября 2018 года российский самолёт Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в результате атаки Израиля по объектам в Латакии. Погибли 15 российских военнослужащих.

Москва возложила вину за инцидент на «безответственные» действия израильских ВВС, которые «только за одну минуту» оповестили командование российской группировки о нанесении ударов по Сирии. Российское судно в итоге было сбито ракетой комплекса С-200, пущенной сирийцами в ответ на израильскую атаку. ЦАХАЛ подчеркнул, что его истребители не прятались от сирийских ракет за российским самолётом-разведчиком. Военные страны также настаивают, что виновником крушения Ил-20 является Сирия. Президент Владимир Путин назвал случившееся стечением обстоятельств, писал NEWS.ru.