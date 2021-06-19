СМИ показали Путина за работой на высоте 11 километров

https://static.news.ru/photo/2fa7c0e6-d1db-11eb-9a6b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Илья Филатов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по дороге на женевскую встречу с американским лидером Джо Байденом не прекращал работу даже на высоте 11 тысяч метров. Видео с борта № 1 показал Telegram-канал «Пул N3».

На кадрах виден кабинет, оборудованный в президентском лайнере. По словам журналиста, Путин во время полёта просматривал ключевые документы по российско-американским отношениям. Глава государства не прервал работу даже в тот момент, когда самолёт попал в зону турбулентности.

В ролике также показали подушки и одеяла, приготовленные для того, чтобы Путин мог отдохнуть во время полёта. Отмечается, что президент ими так и не воспользовался.

Встреча Путина с Байденом состоялась 16 июня. Главы РФ и США беседовали на протяжении четырёх с половиной часов. По словам российского лидера, они условились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне, а также подтвердили приверженность принципу неразвязывания ядерной войны.

Ранее итоги встречи прокомментировал политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, Путин представил себя внутренней аудитории, а Байден — внешней. Эксперт также отметил, что оба лидера достигли своих целей.