СМИ: племянник Путина решил создать ещё одну партию

https://static.news.ru/photo/f47b7572-2b44-11eb-b858-fa163e074e61_660.jpg Роман Путин Фото: Роман Путин/facebook.com

Бывший сотрудник ФСБ и двоюродный племянник президента Владимира Путина Роман Путин создаёт новую партию «Россия без коррупции» (РБК). Съезд новой организации планируется провести 15 декабря.

Мы создаём новую партию. Съезд будет 15 декабря очно. Если не будет ухудшений, а будут улучшения по коронавирусу, то будет объявлено место съезда, — сообщил журналистам РИА Новости источник, близкий к партии.

По его словам, на съезде планируется выбрать председателя, на место которого претендует сам Роман Путин. Политическая сила должна принять участие во всех довыборах, планируемых на 2021 год, а также на выборах в Государственную думу.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата российского президента. Он родился 10 ноября 1977 года в Рязани, в семье военнослужащего и врача. С 2011 года работал в должности председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ». С 2012 года выполнял обязанности советника по инвестициям губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

16 ноября Верховный суд ликвидировал партию «Народ против коррупции» Романа Путина. Такое решение было принято по закону «О политических партиях», так как семь лет подряд партия не участвовала в выборах.

Сам Роман Путин ранее говорил, что партия «Народ против коррупции» оперативно вышла на муниципальные выборы, которые состоятся 13 сентября. Это, как считает Роман Путин, должно помочь устранить недочёты, выявленные ЦИК, писал NEWS.ru.