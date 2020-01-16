Первым вице-премьером России может стать помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Об этом
В настоящее время и. о. первого вице-премьера является министр финансов Антон Силуанов, который отвечает в правительстве за экономический блок.
Белоусов является экономистом по образованию. На государственной службе он состоит с 2006 года, когда стал заместителем министра экономического развития по макроэкономике и реализации федеральных целевых программ. В 2008 году Белоусов возглавил департамент экономики и финансов аппарата правительства при премьере Владимире Путине.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства, писал NEWS.ru.
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