https://static.news.ru/photo/cb96a82c-3872-11ea-a68f-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Первым вице-премьером России может стать помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию от трёх федеральных чиновников.

В настоящее время и. о. первого вице-премьера является министр финансов Антон Силуанов, который отвечает в правительстве за экономический блок.

Белоусов является экономистом по образованию. На государственной службе он состоит с 2006 года, когда стал заместителем министра экономического развития по макроэкономике и реализации федеральных целевых программ. В 2008 году Белоусов возглавил департамент экономики и финансов аппарата правительства при премьере Владимире Путине.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства, писал NEWS.ru.