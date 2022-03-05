СМИ: переговоры между Россией и Украиной смогут возобновиться 7 марта

Третий раунд российско-украинских переговоров может состояться в понедельник, 7 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, поделившийся сведениями с изданием «Украинская правда». Ранее представители администрации президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что встреча делегаций пройдёт в «в ближайшие день-два».

Мы ждём подтверждения россиян. Наше предложение — это 7 марта, — рассказал собеседник украинского средства массовой информации.

По мнению представителей Киева, понедельник станет для них оптимальной датой. Они также надеются, что предложение удовлетворит российскую сторону.

О надежде на проведение переговоров в ближайшее время ранее заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметивший, что Киев хочет сначала собрать информацию о функционировании гуманитарных коридоров и при необходимости внести эту тему в повестку встречи. Он добавил, что состав делегации останется без изменений.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев.

Второй раунд переговоров состоялся 3 марта в Белоруссии. Российская и украинская делегации договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня.