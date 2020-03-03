https://static.news.ru/photo/0a68b7e6-5d87-11ea-a930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Правительство России должно наладить сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Соответствующее поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По данным Bloomberg, глава правительства хочет улучшить отношения с Западом и деловой климат в стране. Источники издательства утверждают, что Кремль может даже попробовать присоединиться к организации.

В Минэкономразвития отметили, что инициатива о возобновлении переговоров о присоединении должна исходить от ОЭСР. При этом российские власти действительно хотят углубить сотрудничество с этой организацией.

Как ранее писал NEWS.ru, ОЭСР опубликовала новый доклад, в котором говорится, что рост экономики РФ в 2020 году замедлится до 1,2% ВВП на фоне падения мирового показателя, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось ранее.