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Глава правительства РФ Михаил Мишустин намерен пересмотреть реформу расширения «регуляторной гильотины», начатую экс-премьером Дмитрием Медведевым. В частности, он собирается ещё больше, чем его предшественник, урезать функции контролирующих ведомств.

Как передаёт URA.RU, оптимизация контрольно-надзорной деятельности (КНД) была начата Дмитрием Медведевым в 2019 году. Под действие реформы должны были попасть 33 ведомства, в том числе МЧС, ФАС, Роспотребнадзор.

Дело в том, что в нынешнем виде законопроект не решает проблему дублирующих функций в ведомствах, которая усложняет жизнь различным учреждениям не меньше устаревших актов, — сообщили источники издания.

Информацию о том, что масштабы реформы могут расширить, подтвердил проректор «Высшей школы экономики» Андрей Жулин. Он координирует рабочие группы по совершенствованию КНД. Он подчеркнул, что проблема с дублирующими функциями назрела давно и может быть вынесена на отдельное обсуждение.

Когда ставилась задача формирования 41-й рабочей группы [для рассмотрения существующих норм и правил], предусматривалось, что будут возникать сюжеты с дублированием функций. Они будут выноситься в отдельный трек на обсуждение, — пояснил он.

Ранее Мишустин подписал постановление о правилах предоставления выплат в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей получат ветераны, инвалиды войны и ряд других категорий граждан, писал NEWS.ru.