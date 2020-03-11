https://static.news.ru/photo/79c5d32a-6350-11ea-94c4-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин мог одобрить поправку депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму, если бы её поддержали все фракции. Решение о переносе выборов на сентябрь 2020 года сорвалось в последний момент из-за коммунистов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Собеседники агентства отметили, что Путин хотел, чтобы голосование о поправке было консолидированным. На коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку Карелина, почти преуспели, но всё же что-то пошло не так.

Инициатором досрочных выборов являлся внутриполитический блок администрации президента. По словам источников агентства, логика досрочных выборов заключалась бы в том, чтобы продолжить процесс обновления, запущенный Путиным, — меняется Конституция, сменилось правительство, очередь — Госдумы. Кроме того, выборы в 2020 году могли дать неплохой результат партии власти, а что будет через год — неясно.

Агентство отмечает, что в выигрыше от отказа от досрочных выборов оказались спикер Госдумы Вячеслав Володин, который был против этого, и Путин. Главе государства были важны не досрочные выборы, а поправка, обнуляющая сроки президента, уверяет источник РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заседание Государственной думы 10 марта 2020 года можно назвать историческим. В нижнюю палату парламента была оперативно внесена и затем не менее оперативно одобрена поправка об обнулении президентских сроков. Глава государства решил лично отреагировать на законодательную инициативу Валентины Терешковой и с трибуны Госдумы поддержал легендарную женщину-космонавта и депутата, правда, с некоторыми оговорками. В то же время глава государства не оценил рвения единороссов о досрочных выборах в российский парламент.