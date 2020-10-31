СМИ: глава Минтранса РФ Евгений Дитрих скоро уйдет в отставку

https://static.news.ru/photo/809d5142-1c31-11eb-bb64-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дитрих Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр транспорта России Евгений Дитрих в ближайшее время планирует подать в отставку.

Об этом РБК рассказал один из претендентов на пост министра, в правительстве подтвердили информацию о том, что отставка Дитриха обсуждается на повестке дня.

Среди возможных кандидатов на пост главы Минтранса издание упоминает главу Росавтодора Андрея Костюка, руководителя Росавиации Александра Нерадько и главу «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Отмечается, что об уходе Евгения Дитриха с поста официально объявят 4 ноября.

Евгений Дитрих руководит министерством транспорта с 2018 года. Он был назначен на этот пост премьер-министром Дмитрием Медведевым и сохранил должность в новом правительстве Михаила Мишустина.

До того как стать министром он три года занимал пост первого замглавы Минтранса.

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