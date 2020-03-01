https://static.news.ru/photo/0572d03e-5c36-11ea-bf37-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин впервые после 2007 года может возглавить партийные списки «Единой России» на будущих думских выборах.

С его помощью партия, чей рейтинг в середине февраля, по данным ВЦИОМа, составляет 32,7%, рассчитывает получить в 2021 году конституционное большинство в Госдуме, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что для «Единой России» реально получить больше мандатов за счёт партий, которые не преодолеют барьер в 5%. Надежды провластной партии также связаны с одномандатными округами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президиум генерального совета «Единой России» принял решение о формировании аппарата председателя партии Дмитрия Медведева. На пост руководителя нового органа назначена Жанна Одинцова. Созданная структура будет отвечать за рабочий график председателя, его встречи с гражданами, а также займётся организацией мероприятий с его участием, в том числе и региональных.