https://static.news.ru/photo/35566408-1ad9-11ea-b0fe-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Ангела Меркель Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Лидеры стран «нормандской четвёрки» договорились об обмене пленными в формате «всех на всех». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в украинской делегации.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что обмен состоится до конца года, предварительно 24 декабря. Он добавил, что ожидается возвращение более 70 человек.

Во встрече приняли участие лидеры четырёх стран: президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как писал NEWS.ru ранее, после двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, лидеры стран «нормандской четвёрки» продолжили переговоры за ужином.