WSJ: действия Кремля укрепили влияние РФ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/8a657712-48dd-11eb-937b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Власти России в 2020 году предприняли ряд шагов, которые могут позволить укрепить влияние страны за рубежом, считают американские эксперты. По их словам, глава РФ Владимир Путин «выступил в ноябре в роли посредника между Арменией и Азербайджаном при подписании мирных договорённостей по Нагорному Карабаху».

Участие Москвы в процессе урегулирования укрепило её статус Кремля как посредника в регионе и обеспечило влияние на обе республики, пишет The Wall Street Journal.

Власти Армении и Азербайджана, вероятно, будут более уважительно относиться к РФ, поскольку они зависят от [руководителя РФ Владимира] Путина в том, что касается предотвращения возобновления боёв на Южном Кавказе, — говорится в материале.

Аналитики отметили также заключённые соглашения по поставкам вакцины «Спутник V» от нового коронавируса, что позволит РФ использовать «мягкую силу» в отношении стран, с которыми были подписаны соответствующие контракты, особенно в Южной Америке и на Ближнем Востоке. Кроме того, поддержка Москвой Минска поможет Кремлю оказывать больше влияния на Белоруссию.

Кроме того, журналисты предрекают напряжённость в отношениях РФ и США при новом избранном президенте Джо Байдене.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отключение российской финансовой системы от международной платёжной системы SWIFT станет вероятным сценарием санкций против России при следующей администрации Белого дома. Об этом заявил эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис.

Однако ещё шесть лет назад, в 2014 году, Россия создала альтернативу SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней были подключены все российские банки и компании, а также около десятка зарубежных банков из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Эксперты особо отмечают, что благодаря этому Россия, как и её партнёры, готова к возможному отключению от SWIFT.