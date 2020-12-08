СМИ: Байден может назначить открытого гея Буттиджича послом США в Китае

https://static.news.ru/photo/09d3e37e-39e0-11eb-8f72-fa163e074e61_660.jpg Пит Буттиджич Фото: Billy Bennight/Global Look Press

Заявляющий о своей победе на выборах президента США Джо Байден может назначить послом в Китае первого открытого гея среди бывших кандидатов на пост главы государства Пита Буттиджича, сообщает портал Axios.

По данным источников портала, 38-летний бывший мэр Саут-Бенда, штат Индиана, которого Байден сравнил со своим покойным сыном Бо, сыграл ключевую роль в выдвижении кандидата-демократа. Источники указывают, что политик также может занять руководящий пост внутри страны, в том числе в министерствах транспорта или торговли.

Должность посла в Пекине чаще всего отводилась опытным политикам в середине или конце их карьеры, чтобы выразить уважение к китайцам. Назначение Буттиджича изменит эту модель и даст китайцам возможность познакомиться с потенциальным будущим президентом, — пишет издание.

Axios не сомневается в том, что у Буттиджича есть все шансы возглавить страну. По мнению источников, это не вопрос «если», а вопрос «когда».

Как сообщал NEWS.ru, по оценкам аналитиков, у Буттиджича в будущем есть все шансы победить Дональда Трампа в схватке один на один, несмотря на то что он открытый гей и не имеет серьёзного политического опыта.