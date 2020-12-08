СМИ: Байден может назначить открытого гея Буттиджича послом США в Китае

Заявляющий о своей победе на выборах президента США Джо Байден может назначить послом в Китае первого открытого гея среди бывших кандидатов на пост главы государства Пита Буттиджича, сообщает портал Axios.
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Должность посла в Пекине чаще всего отводилась опытным политикам в середине или конце их карьеры, чтобы выразить уважение к китайцам. Назначение Буттиджича изменит эту модель и даст китайцам возможность познакомиться с потенциальным будущим президентом, — пишет издание.
Axios не сомневается в том, что у Буттиджича есть все шансы возглавить страну. По мнению источников, это не вопрос «если», а вопрос «когда».
Как сообщал NEWS.ru, по оценкам аналитиков, у Буттиджича в будущем есть все шансы победить Дональда Трампа в схватке один на один, несмотря на то что он открытый гей и не имеет серьёзного политического опыта.