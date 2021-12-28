«Смеркалось»: Захарова рассказала об ограничении Telegram в Германии

Мария Захарова рассказала, что в Германии набирает обороты политическая кампания по ограничению Telegram, также идёт финансовое давление. При этом, когда российский суд в 2018 году наложил ограничения на доступ к мессенджеру, ни одно немецкое СМИ не оставило без внимания это «очередное наступление на свободу слова в России», отметила официальный представитель МИД в Facebook.

Эти «атака Кремля на чаты» и «действия каменного века» (Stern) только закалили «опытного борца с режимом» (Süddeutsche Zeitung) и «героя» (Zeit) Павла Дурова. Handelsblatt высмеяла длительность судебного заседания по поводу введения ограничений, а Spiegel непонятно зачем приплёл к делу Навального, — привела дипломат высказывания германских изданий трёхлетней давности.

Сейчас же в пользу частичной блокировки Telegram уже высказались чиновники Минюста, лидеры федеральных земель и даже глава МВД Нэнси Фезер.

Вроде всё логично: мы плохие, они хорошие. Прошло три года. Смеркалось. И вот в Германии набирает обороты целенаправленная политическая кампания, задачей которой является ограничение, чего бы вы думали, мессенджера Telegram. Обожаю, — сыронизировала Захарова.

Дипломат отметила, что в стране уже открыты несколько судебных производств, которые предполагают наложение штрафов на компанию Дурова. Причём Берлин предлагает давить на Telegram и со стороны Брюсселя, так как в ФРГ нет официального представителя мессенджера. К тому же в местных СМИ недавно появились сообщения, что власти Германии уже направили запрос в Абу-Даби, где зарегистрирована штаб-квартира Telegram.

А если вспомнить, как Берлин борется с неугодными традиционными СМИ (один пример RT DE чего стоит), то цензура налицо, — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что российское ведомство, как и многие другие госорганы, ни на день не уходили из Telegram, пока шли судебные, а не репрессивные разбирательства вокруг мессенджера. Также Захарова задаётся вопросом, что станет с русскоязычными аккаунтами немецких СМИ-пропагандистов, если Германии удастся заблокировать Telegram, и не появится ли репост материала RT DE с подробными советами, как обходить блокировку мессенджера.

Ранее сообщалось, что телеканал RT Deutsch собирается обратиться в российский суд из-за блокировки своего аккаунта на YouTube. По ранее заблокированным каналам судебный процесс уже идёт в Германии.