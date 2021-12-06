«Смелости не хватит»: в ГД оценили вероятность введения новых санкций США

У США не хватит смелости ввести по-настоящему серьёзные экономические санкции против РФ. Помимо прочего, их останавливает понимание того, каким может быть ответ. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

По словам Шхагошева, о новых санкциях Штаты говорят довольно давно, но словами всё и ограничивается.

Я почти уверен, что не будет таких сценариев санкций, хотя мы ко всему готовы. США на это не пойдут. Это не Корея, не Иран, не какая-то другая страна... На крайние меры они не пойдут, у них на это не хватит потенциальной смелости. А потенциальная смелость означает, что они чувствуют, как и чем мы можем ответить, — сказал депутат.

Шхагошев считает, что Штаты будут действовать исходя из ранее объявленных санкций, которые практически не оказывают никакого влияния на развитие РФ.

Ранее в Белом доме заявили о том. что США готовы нанести «экономический вред» РФ, если та нападёт на Украину. В настоящее время по этому поводу ведутся активные консультации с европейскими партнёрами. При этом в американской администрации отметили, что Штаты не планируют применение военной силы в качестве ответной реакции на возможные действия Кремля.

США не исключают введения новых санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. Ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT. Кроме того, под действие санкций могут подпасть российские энергетические компании.