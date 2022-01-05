Смаилов провёл совещание по реализации поручений президента Казахстана

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Исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов провёл 5 января совещание по реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева, данных главой государства на фоне протестов в стране, сообщается на официальном сайте главы кабмина республики.

Смаилов поручил доработать комплексный план развития газовой отрасли, а также ускорить проведение государственной экспертизы ТЭО строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области Казахстана.

Проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку, — говорится в сообщении.

Кроме того, и. о. главы кабмина поручил принять нормативный акт по введению госрегулирования цен на дизель, сжиженный газ и бензин на 180 дней. Органам госвласти также поручено принять меры по введению механизма регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.

Смаилов дал поручение провести расследование на предмет ценового сговора и других антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа, а также актуализировать комплексные планы развития западных регионов — Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областей Казахстана.

Кроме того, министерствам здравоохранения, образования и науки для решения проблем здравоохранения и детей поручено обеспечить создание общественного фонда «Народу Казахстана», а Минфину — разработать законопроект «О банкротстве физических лиц».

Ранее стало известно, что президент Казахстана принял отставку правительства страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов. Ранее, с 25 февраля 2019 года, правительство Казахстана возглавлял Аскар Мамин.

Отставка правительства произошла на фоне протестов, развернувшихся в республике. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.

Во вторник, 4 января, митингующие устроили беспорядки на площади Республики в Алма-Ате. Полиция применила против них светошумовые гранаты и вытеснила за пределы площади.

В результате президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области страны с 5 января с 01:30 на срок до 00:00 19 января 2022 года.