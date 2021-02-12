Слёзы не помогли: Пушков оценил оправдание Трампа по делу об импичменте

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Оправдание экс-лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в сенате США стало ожидаемым, истерика, устроенная демократами, «фальшивые слёзы» и подредактированные фразы политика — с целью доказать его вину в штурме Капитолия — не помогли, — считает российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, соотношение сил в Сенате не позволило импичменту пройти, бывший глава государства остался на политической сцене.

Цирк с импичментом был устроен для его (Дональда Трампа. — NEWS.ru) ослабления как лидера республиканской партии. Но по мере накопления претензий к администрации [действующего президента США Джо] Байдена эта история забудется, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что теперь у Трампа есть шанс на реванш. Американец пообещал в ближайшие месяцы «многим поделиться» с соотечественниками, добавив, что рассчитывает на «невероятный совместный путь» к достижению величия США. Бывший руководитель страны заявил, что его ждёт «очень много работы» над стратегией «блестящего и неограниченного» будущего США. Но при этом Трамп не уточнил свои планы и не сказал, собирается ли вновь баллотироваться на пост президента.

Трамп стал единственным президентом США, получившим два импичмента в палате представителей. Но при этом оба раза он был оправдан сенаторами. Второй процесс проходил уже после того, как Дональд Трамп покинул пост президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против Дональда Трампа, оправданного сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу, «не подлежит сомнению». Верхняя палата Конгресса США 13 февраля не набрала необходимых двух третей голосов для вынесения импичмента бывшему хозяину Белого дома.