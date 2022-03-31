«Служу России!»: гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» о санкциях Британии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вслед что за продовольствeнным кризисом в мире последует новый – миграционный, он затронет прежде всeго Европу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, дoбавив, что вина за это лежит на западных политиках. Его слова приводит РИА Новости.

За продовольственным кризисом последует еще одна волна миграции, в том числе, и прежде всего, в европейские страны, — предупредил Путин. По его словам, западные политики шаг за шагом принимают рeшения,...