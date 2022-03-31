«Служу России!»: гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» о санкциях Британии

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров прокомментировал внесение себя в санкционный список Великобритании. По его словам, решение Лондона для него ничего не меняет, так как у него нет иностранных счетов или какого-либо имущества, находящегося не за рубежом. Сам он подчеркнул, что служит России.
Для меня это решение Великобритании ничего не меняет. Ни счетов, ни имущества за рубежами Родины не имею. Отвечу коротко: «Служу России!» — цитирует Жарова пресс-служба ГПМ.
Ранее Великобритания расширила санкционный список и добавила туда новых россиян. В частности, под ограничениями оказались начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев и известный телеведущий ВГТРК Сергей Брилёв, являющийся гражданином Великобритании.
Кроме того, правительство Великобритании внесло в санкционный список российский телеканал RT (Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»), медиагруппу «Россия сегодня», а также ещё 10 граждан России.