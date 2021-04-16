Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в свете последних антироссийских событий можно говорить о возможном выходе страны из ПАСЕ.

Своё заявление депутат сделал в ходе эфира YouTube-шоу «Соловьёв. Life». По мнению Слуцкого, речь должна идти о полном выходе России из Совета Европы.

Выйти можно только из Совета Европы в целом. Я думаю, что российское руководство примет здесь адекватное решение, соответствующее тому, что Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются для нанесения разного рода ударов по России, — заявил депутат.

Он отметил также, что через несколько дней будет принята «жёсткая антироссийская резолюция по досье Навального».

Отношения ЕС и России в последнее время переживают обострение в связи с «делом Навального». В частности, Евросоюз принял дополнительные антироссийские санкции, которые в МИД РФ назвали «тупиковым и неправовым путём».

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить условный срок для оппозиционера Алексея Навального на 3,5 года колонии общего режима в связи с неоднократными нарушениями условий испытательного срока. На этом настаивала ФСИН. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Ранее NEWS.ru пиал о том, что президент США Джо Байден отреагировал на информацию о том, как обращаются в российской тюрьме с заключённым оппозиционером Алексеем Навальным.