Слуцкий заявил о важности признания ДНР и ЛНР

Вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) имеет исключительную важность, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). В разговоре с NEWS.ru он обратил внимание, что рассмотрение идёт на фоне роста напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе и сообщений в западных СМИ о нападении России на Украину, которое отрицают российские власти.

Сам вопрос [о признании ДНР и ЛНР] имеет исключительную важность на фоне нагнетания Западом истерии вокруг мифического «вторжения» России на Украину, поставок летального оружия Киеву, хронического саботажа украинской стороной выполнения Минских соглашений. Всё это, безусловно, создаёт непосредственную угрозу вблизи российских границ, — сказал политик.

Он отметил, что решение о принятии инициатив КПРФ и «Единой России» будут принимать депутаты 15 февраля.

14 февраля депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Документ предлагает провести консультации по ранее внесённому КПРФ обращению о признании территорий в Министерстве иностранных дел.

Проекты постановлений от КПРФ и «Единой России» будут вынесены на рассмотрение на пленарном заседании Госдумы во вторник, 15 февраля. Депутаты решат, какой из них принять, на рейтинговом голосовании.

Первый проект постановления, внесённый депутатами от фракции КПРФ, предусматривает немедленное направление обращения президенту. Проект, предложенный парламентариями от «Единой России», предусматривает первоначальное направление инициативы для консультаций в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства.