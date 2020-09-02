В Госдуме заявили о необходимости доказательств отравления Навального

https://static.news.ru/photo/3e80e38c-ed2e-11ea-8399-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление немецкого кабмина о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок».

Заявления кабмина ФРГ о возможном отравлении Навального должны быть обязательно подкреплены конкретными и весомыми доказательствами. Насколько мы помним, Берлин так и не ответил на соответствующий запрос Генпрокуратуры, а российские специалисты не находили следов яда или умышленного отравления в его организме, — отметил политик.

По его словам, происходящее может превратиться в очередную провокацию в стиле «хайли лайкли», если немецкая сторона не представит никаких доказательств. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в установлении причин произошедшего с политиком, передаёт РИА Новости.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Один из разработчиков отравляющего вещества Владимир Углев назвал маловероятным его применение против Навального. Он пояснил, что в таком случае оппозиционер умер бы через 10 минут после отравления. Кроме того, применение «Новичка» в условиях общепита могло привести к поражению самого отравителя, писал NEWS.ru.