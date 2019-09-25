https://static.news.ru/photo/cb815912-df90-11e9-8e1f-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал инициативу запрета в России лотереи на получение грин-карты США. По словам парламентария, это предложение может быть рассмотрено.

При этом он подчеркнул, что реагировать на «явно недружественные и провокационные действия» американской стороны нужно системно. Он призвал к более серьёзным мерам, которые заставят Вашингтон пересмотреть своё отношение к Москве, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что проведение американской лотереи на получение грин-карт в РФ может быть запрещено. Подобный шаг в Госдуме назвали достойным ответом на скандал с недопуском части российской делегации на Генассамблею ООН.