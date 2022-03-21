Слуцкий: Япония пожертвовала переговорами о мирном договоре в угоду США

Япония, введя санкции в отношении России, принесла в жертву многолетний переговорный процесс о заключении мирного договора с Москвой, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Такие действия Токио также навредили интересам простых японцев, отметил он в Telegram.

Интересно, какую реакцию ожидали в Токио? По факту, Япония в угоду Вашингтону принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора, а также интересы своих же граждан, которые лишились возможности без виз посещать южные Курилы. Также прекращён диалог о ведении там совместной хозяйственной деятельности, — подчеркнул председатель комитета Госдумы по международным делам.

Слуцкий добавил, что ответ России на санкции Токио не является её выбором. Власти Японии могут получить разъяснения, если обратятся к своим партнёрам на Западе.

Япония, решив пренебречь своим собственным суверенитетом, присоединилась к оголтелому западному санкционному хору. Под экспортный запрет попали 300 наименований товаров и технологий. Абсолютно грабительским образом были заморожены активы российских банков, ограничения были введены в отношении руководства РФ, — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Россия отказывается от дальнейших мирных переговоров с Японией по Курильским островам ввиду односторонних ограничений, ранее введённых Токио против Москвы, заявили в МИД РФ. Также сообщается, что Россия в качестве ответной меры на японские санкции прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.