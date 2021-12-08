Слуцкий высмеял страх США перед реставрацией СССР

Вашингтон не воспринимает мир без власти одного гегемона и стремится к реваншу по установлению доминирования, поэтому американские политики опасаются возрождения Советского Союза. Так в своём Telegram-канале глава думского комитета по международным отношениям Леонид Слуцкий прокомментировал слова замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о стремлении президента России Владимира Путина восстановить СССР.

Он отметил, что с момента подписания Беловежских соглашений, прекративших существование СССР, прошло 30 лет. Однако западным политикам «сила и мощь той великой страны до сих пор не даёт спокойно спать».

Очевидно, в Соединённых Штатах продолжают испытывать «фантомные боли» холодной войны <...>, не могут принять реальность многополярного мира без власти одного гегемона. Именно на реванш по установлению доминирования направлена внешняя политика США последних лет. Отсюда, видимо, и мерещится в тревожном сознании стремление Москвы реставрировать СССР, — написал парламентарий.

Политик добавил, что в ходе недавних переговоров Путина с американским лидером Джо Байденом прозвучала мысль о необходимости двигаться вперёд, а не возвращаться в прошлое. Слуцкий подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильных и понятных отношениях с США, а не возобновлении «блокового противостояния».

Ранее на слова Нуланд ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что возрождение СССР в настоящее время невозможно и Нуланд это прекрасно понимает. Пресс-секретарь президента России отметил, что на постсоветском пространстве в настоящее время существуют СНГ, ЕАЭС, Союзное государство России и Белоруссии. Однако ни одно из этих образований не является попыткой воссоздания СССР и не может быть таковой.