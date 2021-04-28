«Экономическая война»: Слуцкий оценил будущее России без SWIFT

https://static.news.ru/photo/448b8e9e-a8cc-11eb-9252-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призыв Европарламента отключить Россию от SWIFT не имеет реальной силы. Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, сравнив происходящее с «экономической войной». Его позицию приводит РИА Новости.

Если Россию действительно отключат от SWIFT, это будет «уже настоящая война, хотя и в экономической плоскости». Подобные действия станут «очень ощутимым шагом» для всех сторон. Парламентарий отметил, что Европарламент «стал фабрикой по штампованию антироссийских резолюций», однако все его действия «лишь сотрясают воздух и накручивают негативное поле вокруг России». В любом случае наша страна активно работает над созданием аналогов, напомнил депутат.

Полноценная экономическая война не в меньшей степени ударит по нашим экономическим партнёрам, таких на Западе более чем достаточно, — отметил Слуцкий.

SWIFT — международная межбанковская система совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций мира. Вероятное отключение России от неё считается одной из наиболее жёстких санкций Запада.

Ранее Европарламент внёс пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции. Депутаты также предложили «в случае продолжения агрессии на Украине» отказаться от российских поставок нефти и газа.

Впрочем, осуществить угрозу не так просто. По словам верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация и у Евросоюза нет рычагов давления на неё.

Тем не менее ранее такой обструкции уже подверглись Иран и Северная Корея. Произошло это под давлением США.

В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в РФ создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка. Она работает с конца 2014 года. По последним данным, к российскому аналогу подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии. Ранее Лавров подтвердил, что СПФС можно считать действующим зачатком альтернативы SWIFT.

В свою очередь основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров высказал мнение, что её со временем можно развить и получить полноценную систему обмена банковской и платёжной информацией.