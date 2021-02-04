Слуцкий: у США нет доказательств репрессий в отношении Навального

https://static.news.ru/photo/d1edaece-66d8-11eb-9c0c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конгресс США внёс билль, который называется «Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность». Документ предполагает введение санкций против россиян из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Однако у Штатов нет доказательств причастности РФ к отравлению и репрессиям по политическим мотивам в отношении блогера. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он, говоря об американском законопроекте, отметил, что общественность снова сталкивается с антироссийской истерией и «театром абсурда».

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста.

В поддержку Навального выступили многие европейские политики, в их числе французский лидер Эммануэль Макрон, глава МИД Великобритании Доменик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Ангела Меркель.

Позднее стало известно, что Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против России из-за дела блогера.

Как заявил Слуцкий, основанием для введения билля стала причастность России к отравлению Навального и политическим репрессиям в его отношении. Однако у Штатов нет никаких доказательств по этим обвинениям.

С точки зрения всех международно-правовых норм, ведение санкций США по делу Навального станет вмешательством на законодательном уровне в дела суверенного российского государства и давлением на судебную систему. Очевидно, что блогер — только повод. Права человека, закон, суд — здесь абсолютно не берутся во внимание. Основной целью Вашингтона остается сдерживание России любыми средствами. Но, уверен, что все подобные попытки обречены на провал. Россия не приемлет политику санкционного давления в двусторонних отношениях, — приводит слова Слуцкого его пресс-служба.

Председатель комитета Госдумы также сказал, что на все санкции от Запада последуют ответные и адекватные меры. Законодательная база и правовые инструменты уже сформированы.

Слуцкий добавил, что западная нездоровая активность вокруг процесса над Навальным только подтверждает общий провокационный характер истории.

Как ранее передавал NEWS.ru, правовая норма сенаторов США о санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг арестованного оппозиционного политика Алексея Навального — это повод для оказания на Москву политического давления и вмешательство в юрисдикцию РФ. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.