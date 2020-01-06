https://static.news.ru/photo/a6676dcc-324e-11ea-addc-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя отказ США от военной эскалации, отметил, что американский лидер Дональд Трамп был вынужден это сделать.

Трамп был вынужден «откатить назад», если позволите, возвращая ситуацию вокруг Ирана в политическую плоскость. И в этом главный положительный момент на сегодня, — заявил политик, отметив, что войны не будет.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела.

Отдав приказ на варварскую ликвидацию генерала Сулеймани, Белый дом переступил черту, — считает Слуцкий.

Он отметил, что стороны не хотят войны, однако словам американцев нельзя верить, так как их слова часто не совпадают с действиями.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО, писал NEWS.ru.