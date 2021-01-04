Слуцкий: США могут объявить о продлении СНВ-3 в день инаугурации

https://static.news.ru/photo/55be1cec-4ecf-11eb-a8c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Успешное продление договора СНВ-3 зависит от того, как быстро США объявит свою волю. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Для его успешного продления американская сторона должна объявить свою волю как можно скорее, в идеале — прямо в день инаугурации Джо Байдена 20 января. Тогда шанс спасти СНВ-3 остаётся, — цитирует политика его пресс-служба.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США подразумевает, что каждая держава сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем общее число таких вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок.

Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном, который ограничивает вооружения. Его действие закончится 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «суетливыми» заявления США по вопросу продления ДСНВ. Он заявил, что эти разговоры из серии «пикейных жилетов», которые ведутся с точки зрения того, кто будет выигрывать, а кто проигрывать. Москва заинтересована, чтобы выиграли все стороны.