https://static.news.ru/photo/bdc17256-30a0-11ea-9f2b-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сравнил отказ США выводить войска из Ирака с оккупацией страны.

Заявление Трампа о санкциях против Ирака — слова оккупанта: «Мы не уйдём, пока нам не заплатят». США туда никто изначально не звал. Оставлять войска на территории страны против воли народа равносильно её захвату, — отметил Слуцкий.

Заявление Трампа о санкциях против Ирака - слова оккупанта. «Мы не уйдём, пока нам не заплатят»(!). США туда никто изначально не звал. Оставлять войска на территории страны против воли народа равносильно ее захвату. #Слуцкий #Трамп #Ирак — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) 6 января 2020 г.

3 января глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада в Ираке. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Он подчеркнул, что американцы готовы покинуть Ирак, если тот заплатит за военно-воздушную базу, которая обошлась США в миллиарды долларов, писал NEWS.ru.