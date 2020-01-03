https://static.news.ru/photo/2e810866-3070-11ea-9466-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что американские войска на иракские территории никто не звал, а отказ от вывода военных равносилен захвату.

В Twitter депутат опубликовал пост, в котором назвал слова президента США Дональда Трампа о санкциях против Багдада «словами оккупанта». Американский лидер ранее подчеркнул, что «мы не уйдём, пока нам не заплатят». Это заявление было адресовано иракским властям.

США туда никто изначально не звал. Оставлять войска на территории страны против воли народа — равносильно её захвату, — написал Слуцкий.

Заявление Трампа о санкциях против Ирака - слова оккупанта. «Мы не уйдём, пока нам не заплатят»(!). США туда никто изначально не звал. Оставлять войска на территории страны против воли народа равносильно ее захвату. #Слуцкий #Трамп #Ирак — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) 6 января 2020 г.

Трамп ранее пообещал Багдаду ещё более жёсткие ограничительные меры, чем Ирану. Причиной стало решение иракских властей о выдворении американских войск. Глава Белого дома при этом пообещал не выводить контингент из республики, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.

При этом иракский парламент в воскресенье принял резолюцию, которая требует от правительства мер по выводу иностранных войск из республики. Кроме того, Багдад, согласно документу, прекращает сотрудничество с международной коалицией, воюющей против запрещённой в России террористической организацией ИГ.

Причиной к обострению отношений между Багдадом и Вашингтоном стала американская военная операция в Ираке. Во время неё погибли командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Как писал NEWS.ru, в понедельник влиятельный иракский богослов Муктада ас-Садр призвал шиитов поддержать Иран и сформировать международный альянс. Он также предложил закрыть посольство США в Багдаде и бойкотировать американские товары.