Госдума рассмотрит документ о продлении ДСНВ

https://static.news.ru/photo/578bbe84-6023-11eb-b25a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что нижняя палата российского парламента на пленарном заседании 27 января рассмотрит законопроект о продлении ДСНВ.

Документ для ратификации соглашения о продлении договора между РФ и США ранее внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, истекающий 5 февраля, предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.

Комитет по международным делам соберётся уже завтра. С учётом того, что следующая неделя для депутатов будет региональной, будем предлагать нижней палате рассмотреть проект закона на пленарном заседании также завтра, 27 января, — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продление договора отвечает российским интересам, позволяет сохранить прозрачность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США. Время, которое удастся выиграть при заключении этого соглашения, можно использовать для двухсторонних переговоров о дальнейшем контроле над вооружениями.