Слуцкий считает обоснованной высылку нидерландских дипломатов из РФ

https://static.news.ru/photo/79b4940e-5993-11eb-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает высылку из России нидерландских дипломатов адекватным ответом на недружественные шаги и абсолютно обоснованным решением.

Решение о высылке двух дипломатов Нидерландов — симметричное и абсолютное обоснованное. Это адекватный ответ на недружественные шаги по грубому выдворению сотрудников российского посольства в Гааге по надуманным причинам, — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Россия не должна «проглатывать и пропускать» такие действия. Слуцкий напомнил, что в дипломатической практике персонами нон грата объявляют людей в исключительных случаях, но страны Запада делают так на регулярной основе.

При этом Нидерланды вообще в последнее время стоят в авангарде некой антироссийской кампании, — отметил депутат.

По его словам, это проявляется и в вопросах межпарламентского сотрудничества, что вызывает сожаление у российских властей.

В декабре 2020 года Служба общей разведки и безопасности Нидерландов заявила о вскрытии шпионской деятельности двух российских дипломатов. Они были объявлены персонами нон грата и вынуждены были покинуть страну. Никаких доказательств противоправных действий им не предъявили. В МИД РФ пообещали ответь на высылку.

Как писал NEWS.ru, Россия вышлет двух сотрудников посольства Нидерландов. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель.