Слуцкий: РФ заинтересована в установлении причин произошедшего с Навальным

https://static.news.ru/photo/95b9043e-f028-11ea-9db0-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия готова к полновесному сотрудничеству по ситуации с Алексеем Навальным. Однако, уточнил он, Москву готовы голословно обвинять, продвигая таким образом свои политические и экономические интересы. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Утром 6 сентября Маас в интервью Bild заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению дипломата, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.

Это большой антироссийский спектакль. Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с Навальным. Мы готовы к полновесному сотрудничеству по всем направлениям. Но, по-видимому, все роли уже расписаны. Нас готовы на пустом месте голословно и бездоказательно обвинять, нагло и цинично продвигая таким образом свои политические и экономические интересы, — сказал Слуцкий в беседе с РИА Новости.

Маас также предупредил, что ФРГ и её партнёрам придётся обсудить соразмерный ответ, если в ближайшие дни из России не последует никаких действий в рамках расследования. При этом он выразил надежду, что действия РФ в отношении расследования ситуации с Навальным не заставят Берлин «изменить позицию по Nord Stream 2». Между тем ряд политиков в ФРГ призвали заморозить проект или вовсе отказаться от него.

Слуцкий подчеркнул, что ссылки на возможность заморозки строительства этого газопровода из-за ситуации с Навальным только подтверждают провокационный характер всей этой истории.

Алексей Навальный потерял сознание во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Российские медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи определили , что пациент был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любое отравление человека нервно-паралитическим агентом приравнивается к использованию химического оружия. Международное сообщество призвало РФ к ответу.

Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и диагностики оппозиционера. Ответа пока не последовало. Правоохранительные органы РФ и Кремль заявляли, что пока не видят основания для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Навальным ввиду отсутствия доказательств от германской стороны.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов сообщил, что заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным следует рассматривать как вмешательство во внутренние дела России, писал NEWS.ru.