Слуцкий: РФ необходимы гарантии непередачи США данных по «открытому небу»

https://static.news.ru/photo/1e8ab412-2cae-11eb-84de-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Союзники США по НАТО должны гарантировать России непередачу информации по «открытому небу» американским властям, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) является игрой в одни ворота.

Россия будет действовать исходя из своих национальных интересов. Союзники Штатов по НАТО должны дать жёсткие гарантии Москве непередачи данных Вашингтону, — подчеркнул он.

Слуцкий также отметил, что только на основании этого будут определяться шаги российской стороны, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в МИД РФ заявили, что Россия намерена добиться твёрдой гарантии того, что государства — участники ДОН, оставшиеся в соглашении, будут твёрдо соблюдать положения документа.

США официально перестали исполнять обязательства по Договору по открытому небу (ДОН), заключённому в 1992 году. 22 ноября исполнилось полгода с того момента, когда Вашингтон объявил о выходе из договора. Действующий президент США Дональд Трамп объявил о своём решении 21 мая 2020 года. На следующий день в Кремле получили соответствующее уведомление из Белого дома. Трамп тогда объяснял данное решение тем, что Россия якобы нарушила условия соглашения.

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил: США для выхода из ДОН используют надуманные предлоги.