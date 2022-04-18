Слуцкий рассказал о важности проекта «анти-Россия» для Запада

Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что странам Запада всё ещё важен и дорог проект «анти-Россия». Так он в Telegram отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «нельзя допустить победу России над Украиной».

Думаете, кому-то из них важна судьба живущих на Украине? Абсолютно нет. Им по-прежнему важен и дорог проект «анти-Россия». Причем, даже ценой интересов простых граждан в собственных странах, — подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам.

Он добавил, что успешное завершение Россией спецоперации станет «цивилизационным провалом апологетов однополярного мира и крахом двойных стандартов коллективного Запада». Именно этого боятся в Германии и США, поэтому там выделяют деньги для продолжения конфликта «до последнего украинца», считает Слуцкий.

При этом судьба людей на территории Украины важна в России. Украина будет денацифицирована и демилитаризирована, отметил депутат, этим Москва спасёт «мирное население Донбасса от фашисткой хунты в Киеве».

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил: победы России в спецоперации на Украине допустить нельзя, поскольку навязанный мир, каким его видит президент РФ Владимир Путин, неприемлем. Он добавил, что НАТО не войдёт на Украину, но государства — члены Альянcа и дальше будут поддерживать Киев как финансово, так и военными средствами.