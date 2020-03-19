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Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что позиция МИД Украины в вопросе снятия санкций с России является эгоистичной в условиях коронавируса.

Заявление МИД Украины о «манипуляционных предложениях» по отмене антироссийских санкций в связи с коронавирусом — циничная провокация. Россия не ставила вопрос подобным образом, санкции — вообще не наша повестка, — заявил Слуцкий журналистам.

По его словам, позиция украинских властей является недальновидным проявлением национального эгоизма.

Ещё раз хотел бы подчеркнуть: пандемия — не время для взаимных обвинений и нагнетания. Все ресурсы должны быть брошены на борьбу с COVID-2019, — заявил Слуцкий, сообщает РИА Новости.

Ранее в бундестаге заявили, что нужно отменить санкции против России на фоне пандемии коронавируса. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв считает, что страны БРИКС должны отменить любые экономические санкции, введённые в обход Совета Безопасности ООН, в условиях кризиса

Представители МИД Украины выступили против отмены санкций в отношении России. Они заявили, что заявление Косачёва является манипуляционным.

Ранее NEWS.ru писал, что антироссийские санкции со стороны Евросоюза могут быть отменены, если из Минских соглашений выйдет Украина. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики Верховной рады Александр Мережко.