Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «формула Зеленского», в которой содержатся радикальные меры по отношению к Донбассу, не самое лучшее средство для начала восстановления отношений с самопровозглашённой республикой.
Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что «формула» украинского лидера заключается в переходе к радикальным мерам в случае, если конфликт в Донбассе не удастся решить в ближайшее время.
«Формула Зеленского» с угрозами каких-то «новых радикальных мер» — не очень хорошее начало разговора с ДНР и ЛНР и точно далеко не лучший пролог для нового саммита в нормандском формате, — написал политик в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Киев должен выполнить Минские соглашения, потому что это единственный способ восстановить мир в Донбассе.
Как писал News.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что власти Украины не хотят выполнять Минские соглашения.