https://static.news.ru/photo/ef70fc6a-d941-11e9-ac67-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «формула Зеленского», в которой содержатся радикальные меры по отношению к Донбассу, не самое лучшее средство для начала восстановления отношений с самопровозглашённой республикой.

Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что «формула» украинского лидера заключается в переходе к радикальным мерам в случае, если конфликт в Донбассе не удастся решить в ближайшее время.

«Формула Зеленского» с угрозами каких-то «новых радикальных мер» — не очень хорошее начало разговора с ДНР и ЛНР и точно далеко не лучший пролог для нового саммита в нормандском формате, — написал политик в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Киев должен выполнить Минские соглашения, потому что это единственный способ восстановить мир в Донбассе.

Как писал News.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что власти Украины не хотят выполнять Минские соглашения.